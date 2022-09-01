تصل 50 مليون دينار.. الرافدين يطلق قروضا جديدة لثلاث فئات

2022/09/01 | 09:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، إطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية، تصل الى 50 مليون دينار.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "تم إطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية التي تبدأ من 5 مليون وحتى 50 مليون بالنسبة للموظفين والمنتسبين و سلف العقود تبلغ 5 و 10 مليون وذلك بعد استكمال كافة اجراءات المنح وفق الضوابط والتعليمات حيث يكون التقديم على السلف عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".

واضاف ان "الفروع مازالت مستمرة في استقبال طلبات معاملات الترويج عن السلف للموظفين ومنتسبي القوات الأمنية".

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