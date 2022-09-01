2022/09/01 | 09:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، باندلاع حريق كبير داخل مخزن ومحل للسجاد بمنطقة الشعب شمالي بغداد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "حريقاً كبيراً اندلع داخل مخزن ومحل للسجاد في منطقة الشعب ببغداد".

وبين، أن "فرق الدفاع المدني سيطرت على الحادث".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اندلاع حريق كبير داخل مخزن ومحل للسجاد شمالي بغداد (فيديو)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اندلاع حريق كبير داخل مخزن ومحل للسجاد شمالي بغداد (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).