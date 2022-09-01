حريق يأتي على مخزن قرب مول في بغداد

2022/09/01 | 09:46 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، باندلاع حريق داخل مخزن كبير قرب مول في العاصمة بغداد.

وقال المصدر، إن حريقا اندلع داخل مخزن ومحل لبيع السجاد قرب مول الشعب الحديث، مقابل مبنى الأسواق المركزية في المنطقة الكائنة شمالي بغداد.

وبين أن فرق الإطفاء هرعت الى المكان لإخماد النيران.

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