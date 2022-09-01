تراجع اسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة

2022/09/01 | 09:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، يوم الخميس، مدفوعة بانخفاض مع زيادة المعروض والمخاوف من أن الاقتصاد العالمي قد يتباطأ أكثر مع تجدد القيود لكبح كوفيد -19 في الصين.وانخفضت العقود […]

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