مسؤول بمصرف حكومي في الخالدية اختلس (50) مليار دينار

2022/09/01 | 10:07 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، 1 أيلول، 2022، عن صدور قرارحكمٍ حضوريٍّ بالسجن، وغرامةٍ...

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