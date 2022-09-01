2022/09/01 | 10:07 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره...

ظهرت المقالة وزير الخارجية الإيراني يكشف من موسكو عن عقبتين أمام التوصل لاتفاق بالمفاوضات النووية أولاً على المسلة.

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