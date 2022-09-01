تعليق كامل لاتفاقية تسهيل التأشيرات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا.. والأخيرة ترد

2022/09/01 | 10:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت روسيا، الأربعاء، الاتحاد الأوروبي من عواقب تحرك الكتلة لتعليق كامل لاتفاقية تسهيل التأشيرات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، بحسب وكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي.حيث قال نائب وزير الخارجية الروسي الكسندر غروشكو لوكالة الأنباء: "لن يترك انتهاك الاتحاد الأوروبي أو التحايل عليه أو انسحابه من اتفاقية تسهيل التأشيرة مع روسيا دون عواقب".وأضاف: "سنقرر بأنفسنا ما إذا كانت الاجراءات ستكون متكافئة أو غير متكافئة أو شيئا لا يتوقعه الاتحاد الاوروبي".

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