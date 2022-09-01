الحصاد (31/8/2022)

2022/09/01 | 10:34 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش جلال شهدا في "الحصاد" مواضيع عدة، منها: في أزمة العراق السياسية، وبعد انتهاء اعتصامَي التيار الصدري والإطار التنسيقي؛ المحكمة الاتحادية تؤجل البت في دعاوى حل البرلمان إلى اليوم الخميس.

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