2022/09/01 | 10:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاستخبارات تضبط 8 اوكار واعتدة ومواد متفجرة لداعش في ديالى (فيديو)

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