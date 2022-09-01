الحشد يطيح بمسؤول مفرزة بداعش جنوبي بغداد

2022/09/01 | 10:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت معاونية الاستخبارات والمعلومات بالحشد الشعبي، اليوم الخميس، أنها تمكنت من الإطاحة بمسؤول مفرزة بداعش الارهابي جنوب بغداد.

وقالت بيان للحشد وتلقته (بغداد اليوم)، أنه "تمكنت معاونية الاستخبارات والمعلومات بالحشد الشعبي، الخميس، من الإطاحة بمسؤول مفرزة بداعش جنوب بغداد".

وأوضحت أنه "جاء ذلك بناء على معلومات استخبارية دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت بعدها مفارز المديرية العامة للمعلومات / مديرية بغداد من تتبع ومراقبة واعتقال المدعو (أ.



ك.



ن) جنوب العاصمة بغداد _ اللطيفية".

وأضاف البيان أنه "عمل المتهم أعلاه مع التنظيمات الإرهابية بأكثر من قاطع ومنها معارك ضد قواتنا الأمنية في قضاء القائم ويمتلك رقما احصائيا بما يسمى بودرة رواتب التنظيم وتم استكمال الإجراءات اللازمة بحقه لينال جزاءه العادل".

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