مقابل 4 ملايين دينار.. القبض على مبتز فتاة بنشر صورها في بغداد

2022/09/01 | 10:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الخميس، قيام مفارز المديرية من القاء القبض على متهم لقيامه بابتزاز فتاة الكترونيا.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تمكنت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد من القاء القبض على متهم لقيامه بابتزاز فتاة الكترونيا وتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي إذا لم تدفع له مبلغا من المال قدره أربعة ملايين دينار عراقي".

وأوضحت أن "عملية القبض تمت بعد أن استنجدت المشتكية بمفارز مكتب الحرية لمكافحة الإجرام حول تعرضها لابتزاز إلكتروني من قبل أحد الأشخاص، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحالة".

وأضاف البيان أنه "بعد جهد كبير ومميز تم نصب كمين محكم بالاشتراك مع مفارز مكتب الكاظمية لمكافحة الإجرام والقبض على المتهم بالجرم المشهود في منطقة الكاظمية ببغداد"، مشيرة الى انه "تم تدوين أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة 430من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".

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