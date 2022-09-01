2022/09/01 | 10:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:محسن الحلو

((على المرجعية)) هذه العبارة يرددها

الكثيرون، وكأنهم هم من يوجهون

المرجعية ويأمرونها، أقول لهم:

أولا.



هذا يعني إنكم أعلم من المرجعية

بما يجري في البلد، فعندما تقولون ((على))

هذا يعني

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