2022/09/01 | 10:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم

الخطابي، اليوم الخميس، الحداد على

ارواح ضحايا اشتباكات المنطقة الخضراء.

وقال المكتب الاعلامي لمحافظ كربلاء،

في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، ان

"محافظ كربلاء اعلن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء تعلن الحداد على أرواح ضحايا اشتباكات الخضراء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء تعلن الحداد على أرواح ضحايا اشتباكات الخضراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).