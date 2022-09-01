الضفة الغربية.. مقتل فلسطينين اثنين بعد مواجهات مع القوات الإسرائيلية

2022/09/01 | 10:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل فلسطينيان بعد مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، ليل الأربعاء الخميس، في الضفة الغربية، كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الخميس.

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