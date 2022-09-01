2022/09/01 | 11:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز – أمنأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الخميس، تنفيذ سلسلة عمليات بحث وتفتيش في ديالى، فيما بينت ضبط أوكار للإرهابيين وأسلحة وعتاد.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز الوكالة بالاشتراك مع فرقة الرد السريع، شرعت بعملية بحث وتفتيش في ناحية أبي صيدا التابعة لمحافظة ديالى، لتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة فلول الإرهاب".

وأضافت، أنه "وفي سلسلة عمليات متفرقة شهدتها مناطق الناحية، تمكنت وكالة الاستخبارات من ضبط 8 أوكار للإرهابيين و5 صواريخ و3 قنابل هجومية و23 بندقية ومسدس، فضلاً عن كميات من مادة C4 والبارود وهواتف نقالة وعتاد مختلف الأنواع".وأشارت الوكالة، إلى أنه "تمت معالجة الأوكار من قبل فرقنا المتخصصة، ونقل المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة الاستخبارات تنفذ سلسلة عمليات في ديالى وتكشف أبرز نتائجها) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكالة الاستخبارات تنفذ سلسلة عمليات في ديالى وتكشف أبرز نتائجها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).