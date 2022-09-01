2022/09/01 | 11:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعلنت رئاسة أمن الدولة في السعودية عن وضع اسماء 5 يمنيين على لائحة الإرهاب، لارتباطهم بأنشطة داعمة لجماعة أنصار الله “الحوثيين” في صنعاء.وضمت القائمة التي نشرتها رئاسة أمن الدولة عبر صفحتها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السعودية تدرج 5 شخصيات على قائمة الإرهاب لارتباطهم بعمليات عسكرية في صنعاء المركز الخبري الوطني.

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