هل تخفف المكملات الغذائية من أعراض التهاب المفاصل؟

2022/09/01 | 11:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني وجدت مراجعة كبيرة أن مكملات غذائية معينة أو مكونات غذائية من غير المرجح أن تؤدي إلى تحسينات كبيرة في نتائج التهاب المفاصل مثل الصلابة والألم والوظيفة.ويسبب التهاب المفاصل الألم والعجز ويقلل […]

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