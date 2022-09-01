2022/09/01 | 11:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: اكد عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، الخميس، 1 أيلول، 2022، الدور الرقابي لأعضاء...

ظهرت المقالة من يراقب صرف أموال الامن الغذائي؟ أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من يراقب صرف أموال الامن الغذائي؟) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من يراقب صرف أموال الامن الغذائي؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).