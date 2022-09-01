2022/09/01 | 11:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أصدرت وزارة النقل، أوامر إدارية قضت بإنهاء تنسيب مدير وموظفي الشركة العامة للخطوط الجوية...

ظهرت المقالة النقل تنهي تنسيب مدير وموظفي الشركة العامة للخطوط الجوية أولاً على المسلة.

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