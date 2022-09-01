وكالة الاستخبارات تنفذ عملية بحث وتفتيش في ديالى وتضبط أوكار للإرهابيين وأسلحة وعتاد

2022/09/01 | 11:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

==================شرع أبطال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالاشتراك مع فرقة الرد السريع, بعملية بحث وتفتيش في ناحية أبي صيدا التابعة لمحافظة ديالى، لتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة فلول الإرهاب.

وفي سلسلة عمليات متفرقة شهدتها مناطق الناحية، تمكن رجال وكالة الاستخبارات من ضبط (8) أوكار للإرهابيين و(5) صواريخ و(3) قنابل هجومية و(23) بندقية ومسدس ، فضلاً عن كميات من مادة C4 والبارود وهواتف نقالة وعتاد مختلف الأنواع.وقد تمت معالجة الأوكار من قبل فرق الوكالة المتخصصة، ونقل المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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