الكاظمي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الامريكي جو بايدن لبحث آخر مستجدات الأوضاع في العراق بعد الأحداث الأخيرة

2022/09/01 | 11:12 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الرئيس الأميركي، جو بايدن، جميع القادة العراقيين إلى الانخراط في حوار وطني، مشيداً “بدور رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي وقيادته الحكيمة خلال تصاعد التوترات السياسية والأحداث الأمنية الأخيرة في البلاد”.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه رئيس مجلس الوزراء، … Readmore

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