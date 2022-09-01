الحكيم يحذّر من مطالبات قد تكلف مزيداً من المحن والمآسي تعليقاً على احداث الخضراء

2022/09/01 | 11:12 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، الأربعاء، مما وصفه بـ”المطبات”، تعليقاً على الأحداث التي شهدتها المنطقة الخضراء مؤخراً.وقال الحكيم في بيان: “شهدنا خلال اليومين الماضيين أحداثا مؤسفة سالت خلالها دماء عزيزة وأن النظر بعين الحكمة والحقيقة لما حصل يحتم … Readmore

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