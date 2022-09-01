القبض على 13 ارهابيا خططوا وشاركوا بشن هجمات في كركوك-عاجل

2022/09/01 | 11:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوكاعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الخميس، القبض على 13 ارهابيا خططوا وشاركوا بشن هجمات في كركوك.وقال الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "استناداً للمعلومات الاستخبارية الدقيقة باشرت مفارز جهازنا في محافظة كركوك بنصب الكمائن المحكمة التي أدت إلى القاء القبض على تسعة إرهابيين كانوا يخططون لشن هجمات إرهابية تستهدف المواطنين والقوات الأمنية".واضاف: "كما تمكنت قوة من الجهاز في ذات المحافظة ووفقاً للمذكرات القضائية من القاء القبض على أربعة إرهابيين آخرين عملوا ضمن ما يسمى الشرطة الإسلامية وديوان الجند وشاركوا في استهداف عدة مواقع أمنية".وتابع الجهاز انه "تم تدوين أقوال جميع المتهمين وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل لما اقترفوه من جرائم".

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