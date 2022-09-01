وزير الصدر محذرا الخزعلي: اكبح جماح مليشياتك

2022/09/01 | 11:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف الأشرفاصدر صالح محمد العراقي، المعروف بـ "وزير الصدر"، اليوم الخميس، بياناً يحذر فيه الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، داعيا اياه لكبح جماح مليشياته، على حد تعبيره.وقال وزير الصدر في تدوينة تلقتها (بغداد اليوم): "احذرك يا قيس، اذا لم تكبح جماح مليشياتك الوقحة، واذا لم تتبرأ من القتلة والمجرمين التابعين لك، او تثبت انهم لا ينتمون اليك، فانت ايضا وقح".وأضاف: "كفاك استهتارا بدماء الشعب ايا كانوا، فان اعطيت لنفسك الولاية بقتل اتباعك مثل: (ابا ذر) فلا يعني انك تنصب نفسك جلادا لكي تغتال كلابك المسعورة الاسود"، مستدركاً بالقول: "الحشد براء منك ايها الوقح".وعاد التوتر الامني في محافظة البصرة، ليلة امس الأربعاء، بعد اغتيال قياديين أثنين في سرايا السلام التابعة للتيار الصدري وانتشار مسلحين من السرايا، فيما شهدت شوارع البصرة اشتباكات عنيفة بين الفصائل المسلحة. وبحسب مراسل (بغداد اليوم) فان الوضع الامني متوتر جدا في المحافظة رغم جهود المحافظ اسعد العيداني والقوات الامنية في احتواء الموقف. واضاف ان انتشارا امنيا لقوات الجيش جرى قبل قليل لمنع حدوث اشتباكات مسلحة بين الجانبين" الى ذلك أكد مصدر سياسي في محافظة البصرة عن مواجهات شهدها قضاء الهارثة شمال المحافظة بين عدد من الفصائل .وبين المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ (بغداد اليوم ) ان مواجهات وتصفية حسابات وفتنة كبيرة تشهدها البصرة وسط عدم وجود أي تدخل أمني واضح.

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