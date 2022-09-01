مدرّب الصناعة يدعو الاتحاد إلى وضع آلية واضحة للموسم الجديد

2022/09/01 | 11:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع - حسين عمار دعا مدرِّب فريق الصناعة بكرة القدم اتحاد اللعبة الى وضع آلية واضحة ومعايير ثابتة لمسابقة الدوري الممتاز للموسم المقبل، لتجنب حالة الإرباك التي عانت منها الأندية في الموسم السابق. وقال صادق حنون في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، إن" تضارب التصريحات بما يخص هبوط الأندية في الموسم المنصرم، أدخل الفرق في دوامة، الأمر الذي أثّر بشكل واضح في المستوى الفني وبالتالي في قوة المنافسة "، مبيناً أن" الفرق أصبحت تبحث عن الفوز بغض النظر عن الأداء، وبعض الفرق زجّت بلاعبيها البدلاء في المباريات الأخيرة لضمان البقاء في الدوري".واضاف حنون، أن" على اتحاد كرة القدم تحديد آلية واضحة ومعايير ثابتة للموسم المقبل لكي يتسنى للمدربين وإدارات الأندية التحضير الجيد ووضع الخطط في سبيل تحقيق نتيجة طيبة ومن ثم إظهار المسابقة بالصورة التي اعتاد الجمهور عليها".وتابع حنون، أن" اتحاد كرة القدم هو المسؤول عن تطوير اللعبة من خلال التخطيط المسبق والعمل المتواصل والدراسة المستفيضة، وهذا ما لا نلتمسه اليوم على الرغم من الإشكال على عمل الاتحادات السابقة".





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