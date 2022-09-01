2022/09/01 | 11:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قسم الخطابة الحسينية في العتبة

الحسينية المقدسة عن نشره 37 طالب وطالبة

من طلبته المتحدثين باللغة الانكليزية

على مراكز الاستفتاءات التابعة

للعتبتين المقدستين الحسينية

والعباسية خلال زيارة الاربعين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متحدثون باللغة الانكليزية ينتشرون في طرق كربلاء للاجابة على المسائل الشرعية خلال زيارة الاربعين) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متحدثون باللغة الانكليزية ينتشرون في طرق كربلاء للاجابة على المسائل الشرعية خلال زيارة الاربعين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).