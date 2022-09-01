بطول 90 كم.. وزارة الاعمار تعلن احالة مشروع صيانة طريق للتنفيذ في كربلاء

2022/09/01 | 11:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الاعمار والاسكان والبلديات

العامة، الخميس، عن احالة مشروع صيانة

طريق بطول 90 كم للتنفيذ في محافظة

كربلاء المقدسة.

وقال الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "وجهت وزيرة الاعمار

والاسكان

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