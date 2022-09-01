الشعائر الحسينية.. دلالات وأهداف ونتائج - الجزء الرابع

2022/09/01 | 11:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: الشيخ محمود الحلي الخفاجي

ـ المراحل التي مرت بها الشعائر

الحسينية: يمكن إيجاز المراحل التي مرت

بها الشعائر الحسينية بثلاثة مراحل:

ـ المرحلة الأولى: مرحلة الإعداد

وقد تم الإعداد لنجاح المشروع ال

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