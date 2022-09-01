2022/09/01 | 11:34 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم: الشيخ محمود الحلي الخفاجي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشعائر الحسينية.. دلالات وأهداف ونتائج - الجزء الرابع) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ـ المراحل التي مرت بها الشعائر
الحسينية: يمكن إيجاز المراحل التي مرت
بها الشعائر الحسينية بثلاثة مراحل:
ـ المرحلة الأولى: مرحلة الإعداد
وقد تم الإعداد لنجاح المشروع ال
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشعائر الحسينية.. دلالات وأهداف ونتائج - الجزء الرابع) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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