بدء موسم الخريف في العراق بالحسابات المناخية

2022/09/01 | 11:34 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن المتنبئ الجوي صادق عطية دخول العراق في موسم الخريف حسب الحسابات المناخية.

واوضح عطية في منشور على صفحته في الفيس بوك :”اليوم 1 أيلول، انتهى فصل الصيف مُناخيا وحل علينا فصل الخريف، وماتبقى سوى اسبوعين وستة ايام لحلول فصل الخريف فلكيا”.

واوضح :” ان الحساب المناخي يعتمد على تحول في الطقس وبداية التقلبات الجوية في النصف الشمالي، اما فلكيا فهو يعتمد على حركة الشمس الظاهرية واتجاهها نحو النصف الجنوبي وتعامدها في الاعتدال الخريفي على خط الاستواء”.

وبين عطية:” ان فصل الخريف في العراق ينقسم قسمين، الاول، يبدأ من 1 أيلول الى 15 تشرين الاول، وفيه تستمر الأجواء الحارة ولا توجد فيه تقلبات حادة في الطقس مع انخفاض الحرارة التدريجي خلال الليل”.

وتابع” أما القسم الآخر لفصل الخريف فيبدأ من 16 تشرين الأول الى الأول من كانون الأول وفيه تحدث التقلبات الجوية وانخفاض الحرارة الواضح”.

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