لوتان: ما يجري في العراق يثبت أن الديمقراطية لا يمكن تصديرها بالسلاح

2022/09/01 | 11:44 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة لوتان (LeTemps) السويسرية إن أعمال العنف، التي خلفت نحو 20 قتيلا الاثنين والثلاثاء في بغداد، نتيجة طبيعية للتدخلات الخارجية "الكارثية" مما يثبت أنه لا يمكن تصدير الديمقراطية بالسلاح.

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