رويترز تنقل عن مصادر أمنية اشتباكات بالبصرة ..و بايدن على تواصل دائم بالكاظمي

2022/09/01 | 11:47 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قال مسؤولون أمنيون محليون إن اشتباكات بين فصائل شيعية متناحرة في مدينة البصرة بجنوب...

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