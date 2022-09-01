2022/09/01 | 11:47 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او...

ظهرت المقالة وزير الصدر يهاجم امين العصائب قيس الخزعلي أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصدر يهاجم امين العصائب قيس الخزعلي) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصدر يهاجم امين العصائب قيس الخزعلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).