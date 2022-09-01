2022/09/01 | 12:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يصنع توليو ماسوني بعضًا من أكثر أنواع النبيذ تميزًا في العالم، لكنه لا يريدك أن تشربه..ما السبب وراء ذلك؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("أصغر مزرعة عنب بالعالم" تبيع زجاجات نبيذ مقابل 5 آلاف دولار للزجاجة الواحدة.. لماذا لا يريدك صاحبها شربها؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("أصغر مزرعة عنب بالعالم" تبيع زجاجات نبيذ مقابل 5 آلاف دولار للزجاجة الواحدة.. لماذا لا يريدك صاحبها شربها؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).