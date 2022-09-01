2022/09/01 | 12:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني قال مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، إن بكين تعارض بشدة التقرير الأممي حول مزاعم “ادعاءات موثوق بها بالتعذيب والعنف الجنسي في إقليم شينجيانغ الصيني”.وأضاف تشانغ جون للصحفيين في نيويورك: […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصين ترد على تقرير ألامم المتحدة بـ”ادعاءات موثوق بها بتعذيب الجماعات المسلمة ” في إقليم شينجيانغ المركز الخبري الوطني.

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