الأمن الوطني يلقي القبض على (13) إرهابياً في كركوك

2022/09/01 | 12:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلن جهاز الامن الوطني ، اليوم الخميس، القاء القبض على (13) إرهابياً شاركوا في هجمات على مواقع أمنية في كركوك.وذكر بيان للجهاز تلقاه/المركز الخبري الوطني/انه “استناداً للمعلومات الاستخبارية الدقيقة باشرت مفارز […]

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