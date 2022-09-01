السوبر يدخل المحطات.. بنزين لن يجد نسبة استخدام اكثر من 3% والنفط ستخسر 400 مليون دينار يوميًا

2022/09/01 | 12:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

دشنت عدد من محطات الوقود في العراق بيع الصنف الجديد من البنزين “السوبر” وبسعر يفوق البنزين العادي بـ55%، وسط توقعات بضعف الاقبال عليه وخسائر قد تبلغ 400 مليار دينار يوميًا لوزارة النفط.

مدير عام شركة التوزيع حسين طالب، قال إن “شركته طرحت اليوم، البنزين المستورد (سوبر عالي النقاوة)، لتجهيز مركبات المواطنين”، موضحاً أن “هذا المنتج من البنزين مستورد بالعملة الصعبة”.

ولفت إلى أن “سعر اللتر الواحد هو “1000 دينار، مع توفر الدعم الحكومي بقيمة 400 دينار، باحتساب سعر استيراده 1.400 دينار”، مبينا أن “السعر خاضع للمراجعة الدورية بحسب تطورات ومتغيرات أسعار السوق العالمية”.

وأوضح أنه “تم تخصيص عدد من المحطات لتجهيز المركبات بالبنزين السوبر، حيث تم تحديد محطتين في بغداد، قابلة للزيادة، واحدة في جانب الرصافة وهي محطة موسى بن نصير، والأخرى في الكرخ وهي محطة الرسالة الحكومية في منطقة المنصور، أما في المحافظات فقد تم تخصيص محطة واحدة قابلة للزيادة”.

ومن اصل 29 مليون لتر من البنزين تباع يوميًا في العراق، لايباع سوى 3 ملايين لتر من البنزين المحسن بسبب ارتفاع سعره مقارنة بالبنزين العادي، ووفق ذلك، فأنه من غير المتوقع ان يباع البنزين السوبر باكثر من مليون لتر يوميًا او ربما اقل.

وبما أن وزارة النفط ستخسر 400 دينار في كل لتر جراء شمول البنزين السوبر بالدعم الحكومي، فأن الخسائر ستبلغ 400 مليون دينار يوميًا.

وبحسب بعض من دشنوا استخدام البنزين السوبر، فأن البنزين السوبر رديء، وليس هنالك فارق كبير بينه وبين العادي، ولايتميز بنقاوة كبيرة كما تقول الوزارة، والفارق الوحيد رفع نسبة الاوكتان لتزيد نسبة الاحتراف وبكمية خطرة على المحرك، ويشير اصحاب السيارات الحديثة ممن تستطيع قياس نقاوة البنزين، فأن مايسمى بـ”النوك سنسر” بالبنزين العادي يقرأ ٤-٥، اما بالسوبر فيقرأ 11.

وبينما من المتوقع ان لايباع اكثر من مليون لتر يوميًا من البنزين السوبر، من اصل نحو 30 مليون لتر يوميًا تباع في العراق، فأن نسبة الاستخدام للسوبر لن تتجاوز الـ3%.

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