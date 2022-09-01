مصر.. الداخلية تكشف ملابسات مكالمة الفيديو الفاضحة

2022/09/01 | 12:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزارة الداخلية المصرية تفاصيل انتشار منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن مكالمة خاصة بين سيدة تتجرد من ملابسها خلال حديثها مع رجل، صور أخرى لهما بدون ملابس.

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