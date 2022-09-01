الخزعلي يطالب بعدم الرد على اساءة

2022/09/01 | 12:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

طالب الامين العام لحركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، اليوم الخميس، بعدم الرد على اساءة "وزير الصدر" له وغلق مكاتب العصائب.

وقال الخزعلي في تغريدة له على "تويتر" تابعتها (بغداد اليوم)، "الاخوة والاحبة أقسم عليكم بحق الحسين عليه السلام أن لا يرد منكم اي رد سلبي على الاساءات التي توجه الي شخصيا".

وأضاف أن "محمد الصدر العظيم كان يقول انا لست مهما بوجهي ولا بيدي ولا بعيني، انما الشيء المهم هو دين الله ومذهب امير المؤمنين انا احتسبها عند الله وفي عين صاحب الزمان عليه السلام".

وأشار الى أن "هناك من يتربص بنا ويريد تأزيم الأمور، فوتوا الفرصة عليهم وافشلوا مخططهم بالسكوت قربة الى الله تعالی وجزاكم الله خير جزاء المحسنين، الله الله في دماء المسلمين الله الله في عدم التسبب في أفشال زيارة الأربعين""

وتابع "أطلب من الأخوة في عصائب اهل الحق غلق كافة مكاتب الحركة بدءا من الان والی اشعار آخر واي مكتب يراد حرقه فليحرقوه ولا تهتموا لذلك فسيعوضكم الله عن ذلك عوضا كبيرا لا تتوقعونه".

وأكمل "اوجه خطابي إلى الآخر (لئن بسطت إلي يدك التقتلني ما أنا بباسط يدي إليك اقتلك إلي أخاف الله رب العالين)"، خاتماً "ولا تنسوا حب الحسين يجمعنا".

هذا واصدر صالح محمد العراقي، المعروف بـ "وزير الصدر"، في وقت سابق من اليوم الخميس، بياناً يحذر فيه الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، داعيا اياه لكبح جماح مليشياته، على حد تعبيره.وقال وزير الصدر في تدوينة تلقتها (بغداد اليوم): "احذرك يا قيس، اذا لم تكبح جماح مليشياتك الوقحة، واذا لم تتبرأ من القتلة والمجرمين التابعين لك، او تثبت انهم لا ينتمون اليك، فانت ايضا وقح".وأضاف: "كفاك استهتارا بدماء الشعب ايا كانوا، فان اعطيت لنفسك الولاية بقتل اتباعك مثل: (ابا ذر) فلا يعني انك تنصب نفسك جلادا لكي تغتال كلابك المسعورة الاسود"، مستدركاً بالقول: "الحشد براء منك ايها الوقح".

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