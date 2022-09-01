التعليم تحدد موعدا للتقديم على قناة القبول المباشر

2022/09/01 | 12:40 - المصدر: وكالة خبر

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حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم الأحد الموافق 2022/9/4 موعدا لبدء التقديم الى قناة القبول المباشر للسنة الدراسية 2023 /2022.

وأوضحت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة أن التقديم ينتهي في 2022/9/19 ليبدأ بعد ذلك إجراء الاختبارات التي تستمر الى غاية 2022/9/29 للتخصصات المشمولة بالقبول المباشر في الكليات لخريجي الدراسة الإعدادية من فروع الإحيائي والتطبيقي والأدبي والفنون والمهني والإسلامي.

وتابعت أن الكليات المعنية بقناة القبول المباشر هي كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة وأقسام التربية البدنية وعلوم الرياضة وكليات الفنون الجميلة وأقسام التربية الفنية وأقسام اللغة الكردية وأقسام اللغة التركية وقسم رياض الأطفال وكلية الفنون التطبيقية في الجامعة التقنية الوسطى وقسم التربية الأسرية والمهن الفنية في كليات التربية الأساسية وكليات العلوم الإسلامية والفقه.

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