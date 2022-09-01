2022/09/01 | 12:40 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي اتباعه باغلاق مكاتب عصائب اهل الحق الى اشعار آخر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيس الخزعلي يوجه باغلاق مكاتب عصائب اهل الحق الى اشعار آخر) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيس الخزعلي يوجه باغلاق مكاتب عصائب اهل الحق الى اشعار آخر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).