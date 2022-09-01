2022/09/01 | 12:40 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معرض مكافحة الارهاب والعمليات الخاصة والامن السيبراني ( آتسو العراق) بدورته الثانية على ارض معرض بغداد الدولي للفترة من 4 – 7 ايلول 2022

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معرض مكافحة الارهاب والعمليات الخاصة والامن السيبراني ( آتسو العراق) بدورته الثانية على ارض معرض بغداد الدولي) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معرض مكافحة الارهاب والعمليات الخاصة والامن السيبراني ( آتسو العراق) بدورته الثانية على ارض معرض بغداد الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).