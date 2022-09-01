رئيس الجمهورية يوجه بأن يكون التحقيق في أحداث الخضراء حياديا ومهنيا

2022/09/01 | 13:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وجه رئيس الجمهورية برهم صالح، بأن يكون التحقيق في أحداث الخضراء حياديا ومهنيا.وذكر بيان رئاسي تلقاه /المركز الخبري الوطن/ان صالح “استقبل اليوم الخميس في قصر السلام ببغداد، مستشار الأمن القومي قاسم […]

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