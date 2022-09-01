2022/09/01 | 13:28 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل الجزيرة نقلا عن مصادر طبية، بسقوط قتيلين و10 جرحى في اشتباكات اندلعت الليلة الماضية بين فصائل مسلحة بمدينة البصرة جنوبي العراق واستمرت حتى صباح اليوم الخميس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. قتيلان في اشتباكات بالبصرة واتهامات متبادلة بين العصائب والصدريين) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. قتيلان في اشتباكات بالبصرة واتهامات متبادلة بين العصائب والصدريين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).