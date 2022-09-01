وزارة التربية لـ (بغداد اليوم): لا طباعة للمناهج الدراسية بسبب غياب الموازنة

2022/09/01 | 13:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداكدت وزارة التربية، اليوم الخميس، عدم طبعها للمناهج الدراسية، وذلك بسبب عدم إقرار الموازنة.وقال مصدر مسؤول في الوزارة لـ (بغداد اليوم)، ان "المناهج الدراسية لم تطبع لهذا العام وسيكون الاعتماد بشكل كامل على المناهج المسترجعة بسبب عدم إقرار الموازنة".

وفي نيسان الماضي 2022، أكد وزير التربية علي حميد الدليمي، أن المبلغ المخصص لطباعة الكتب المدرسية يكفي لـ50% من الحاجة، فيما أشار إلى أن "طباعة الكتب بحاجة إلى تخصيصات مبكرة ومطابع محلية".

وقال الدليمي في تصريح صحفي، "لدينا 13 مليون طالب يحتاجون إلى متطلبات دراسية، ولدينا ملاكات تعليمية وتربوية تقدر بـ 800 ألف"، مؤكدا أن "المحاضرين المجانيين سدوا شواغر كثيرة في المدارس".

وأضاف أن "التربية كان لديها ضعف في قضية البنى التحتية الإلكترونية"، لافتاً إلى أن "العقد الصيني يتضمن 7 آلاف مدرسة في العراق ".

وبشأن المناهج الدراسية بين الوزير أن "المبلغ المخصص لطباعة الكتب يكفي لـ50% من الحاجة"، مؤكدا أن "طباعة الكتب بحاجة إلى تخصيصات مبكرة ومطابع محلية".

وأوضح أن "الكتاب الوحيد الذي يطبع خارج العراق هو اللغة الإنجليزية، و طباعة مناهج اللغة الإنجليزية كلفتنا هذا العام 16 مليون دولار".

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