الداخلية تصدر توضيحا حول امكانية اختراق البطاقة الموحدة عبر التطبقات القارئة

2022/09/01 | 13:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اصدرت الوكالة الادارية والمالية لوزارة الداخلية، اليوم الخميس، بيانا اكدت فيه عدم امكانية اختراق البطاقة الوطنية الموحدة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، اشاعات حول امكانية اختراق البطاقة الوطنية الموحدة عبر احد التطبيقات القارئة للمستمسكات الثبوتية".

وحول ما تم تداوله أوضحت أن "المعلومات المتاحة للقراءة هي المعلومات الشخصية المتواجدة على جسم البطاقة والصورة الشخصية للمواطن، اما المعلومات الاخرى فتكون مرتبطة بنظام التشفير لمنظومة البطاقة الوطنية مثل البصمات للمواطن حامل البطاقة"، مشيرة الى أنه "لا يمكن قراءة المعلومات المشفرة بأي برنامج او تطبيق او جهاز عدا الاجهزة المرتطبة بمنظومة البطاقة الوطنية الموحد".

وحثت وزارة الداخلية المواطنين على "اخذ المعلومات من مصادرها وعدم تصديق او تناقل الاشاعات".

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