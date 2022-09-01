ديالى.. تغيير في وقت الدوام الرسمي

2022/09/01 | 13:42 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامر ينفذ من تاريخ (4 / 9 / 2022).

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