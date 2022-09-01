لجنة التراخيص تحدّد موعد الإعلان عن الأندية المرخّصة

2022/09/01 | 13:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع – حسين عمار أكد المتحدث الإعلامي للجنة التراخيص بلال زكي، أن الإعلان عن الأندية التي ستحصل على الرخصة الآسيوية للمشاركة في منافسات الموسم المقبل سيكون بعد الخامس عشر من ايلول الحالي، منوها بأن جولات اللجنة ستختتم مع نهاية الاسبوع المقبل.وقال زكي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، إن" لجنة التراخيص أكملت جولتها في إقليم كردستان وعادت يوم أمس الى بغداد، وقامت بزيارة نادي أمانة بغداد "، مبيناً، أن" الجولات ستستمر خلال اليومين المقبلين لإكمال اندية العاصمة بعدها سنقوم بجولة أخيرة لزيارة محافظات الفرات الأوسط ومن ثم اندية محافظات الجنوب".واضاف زكي، أن" جولات لجنة التراخيص ستختتم نهاية الأسبوع المقبل لمعرفة الأندية المرخصة او الأندية التي ستحصل على الفرصة التي تؤهلها للاشتراك في دوري التراخيص للموسم 2022-2023 "، لافتا الى أن" الإعلان عن الأندية التي ستحصل على الرخصة الآسيوية سيكون بعد الخامس عشر من ايلول الحالي وهو الموعد النهائي لعمل اللجنة ".





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