إسرائيل ومطارات سوريا.. القصة أكبر من عملية

2022/09/01 | 13:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بفارقٍ زمني لم يتجاوز الساعة شهدت محافظتي حلب ودمشق السوريتين، ليلة الأربعاء، ضربات صاروخية نسبت لإسرائيل، واستهدفت في الأولى المطار الدولي، بينما في الثانية مواقع عسكرية ملاصقة للمطار الدولي أيضا.

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