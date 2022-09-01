هل استعجلت القرار؟ إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تصرح استخدام الجرعات المعززة المضادة لمتحورات كورونا

2022/09/01 | 13:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقبة أخرى أُزيلت اليوم من أمام لقاحات فيروس كورونا الجديدة، بعدما أعطت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الضوء الأخضر للجرعات المعززة المحدّثة التي تستهدف المتحوّرات الأكثر شيوعًا للفيروس.

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