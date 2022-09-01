بالصور:الجيش العراقي يباشر بحفر الآبار في قضاء الرطبة لتوفير المياه

2022/09/01 | 13:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت سرية حفر الآبار الارتوازية

التابعة للمقر العام في الفرقة الخامسة

بوزارة الدفاع ، بحفر آبار ارتوازية من

أجل توفير المياه الكافية للمقاتلين

الأبطال نظراً لما يمر به قضاء الرطبة

من شحة في المياه كو

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